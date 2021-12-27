В понедельник, 27 декабря, в некоторых немецких федеративных землях ужесточили карантинные ограничения.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle в понедельник, 27 декабря.

Более жесткие карантинные меры ввели в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании.

По данным издания, в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В Бранденбурге, по меньшей мере до 11 января, вакцинированным и переболевшим коронавирусом, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек.

Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого домовладения, не считая детей в возрасте до 14 лет.

В Баден-Вюртемберге в сфере общепита вводится комендантский час - с 22:30 до 5:00. В новогоднюю ночь комендантский час начнется не раньше часа ночи.

Остальные немецкие регионы войдут в зону усиленных карантинных ограничений со вторника, 28 декабря.

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