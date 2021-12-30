Для защиты от коронавируса может понадобиться проходить ежегодную иммунизацию, при чем делать по две-три прививки от Covid-19 каждый год.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным Агентства здравоохранения Великобритании, эффективность бустерных прививок Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для Omicron, чем для варианта Delta во все периоды после инъекции. Исследователи проанализировали 147 597 случаев заболевания Delta и 68 489 случаев заболевания Omicron в королевстве.

Кроме того, данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний Delta в течение как минимум девяти недель. При этом эффективность против штамма Omicron была примерно на 30% ниже и, по-видимому, снизилась еще больше через девять недель.

По словам профессора международного здравоохранения в Университете Кертина Джаи Дантас, это "только начало понимания эффективности вакцинации", но "похоже, что может понадобиться регулярная ревакцинация".

"Возможно, вам понадобятся бустеры, скажем, два или три в год", - сказала она.

Напомним, в Украине вакцинироваться третьей дозой могут медицинские работники и работники интернатов закрытого типа. Для всех желающих третья прививка пока недоступна.

Также сообщалось, что в Израиле началась вакцинация четвертой дозой вакцины от коронавируса.