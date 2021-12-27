В Украине появятся ковид-сертификаты о бустерной вакцинации
В Украине в скором времени появится сертификат о получении ревакцинальной (бустерной) дозы вакцины от Covid-19, которую уже начали колоть медикам и сотрудникам интернатов.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.Инфо".
"Ревакцинальную дозу ввели для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее как минимум через шесть месяцев с даты получения второй дозы", - заявили в ведомстве.
Генерация ковид-сертификата после получения ревакцинальной дозы вакцины будет доступна в ближайшее время.
Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения Украины недавно приняло решение о введении ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.
Уже в следующем году в Украине планируют ревакцинировать от коронавируса двумя дозами препаратов 70% населения.
Также мы сообщали, что Украина вводит обязательную вакцинацию для медработников. Если сотрудник учреждения не сделает прививку, он будет отстранен от работы без сохранения заработной платы.