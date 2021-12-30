Власти Узбекистана решили приостановить вакцинацию от COVID-19 до 5 января в связи с массовым употреблением спиртных напитков жителями страны на новогодние праздники.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на представителя узбекского оперштаба.

"Из-за частых застолий люди могут пренебрегать диетой и употреблять алкоголь, что противоречит условиям получения вакцины. В связи с этим пункты вакцинации начинают свою работу с 5 января 2022 года", - заявил представитель оперштаба Узбекистана.

Отмечается, что в случае необходимости вакцину можно будет получить в дежурных поликлиниках.

Жители Узбекистана могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ташкенте отменили TikTok Fest, в котором должны были принять участие ведущие российские тиктокеры. Министерство культуры Узбекистана распространило заявление о том, что фестиваль может негативно сказаться на сознании и мировоззрении молодежи. Также, по мнению чиновников министерства, проведение этого мероприятия несовместимо с нравственным воспитанием, моральными нормами и культурой Узбекистана.

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