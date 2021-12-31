У Вселенского патриарха Варфоломея диагностировали заражение штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом сообщается в Фейсбуке Константинопольской патриархии.

Коронавирус у клирика выявили неделей ранее, после чего он лег в частную Американскую больницу Стамбула. Днем в четверг, 30 декабря, Вселенского патриарха выписали из клиники, где он находился под медицинским наблюдением последние шесть дней.

Он останется в изоляции еще несколько дней в патриаршей резиденции в Тарабье, прежде чем вернуться в Фанар на празднование Крещения.

Накануне выписки, в среду вечером министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа осведомился о состоянии здоровья Варфоломея и заверил его, что услуги министерства всегда будут в его распоряжении.

Как писала "Страна", 24 декабря Варфоломей в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, сдал анализ на коронавирус - и результат оказался положительным. При этом патриарх имел полную вакцинацию от коронавируса: ему вкололи две дозы вакцины "Коронавак", а затем еще и две дозы "Пфайзера".

Ранее мы сообщали, что в октябре Варфоломея госпитализировали во время визита в Соединенные Штаты. Правда, его довольно быстро выписали.