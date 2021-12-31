В январе 2022 года в Украине планируют начать массовую ревакцинацию от коронавируса. Речь идет о введении третьей, бустерной дозы вакцины.

Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин, пишет УНН.

"Разрабатываются планы по ревакцинации и сейчас в соответствии с мировыми тенденциями речь скорее всего будет идти о введении бустерной дозы, то есть это ревакцинальная однократная доза. Мы надеемся, что в первой половине января мы также сможем такое решение утвердить сначала на национальной технической группе экспертов и после того в течение января его ввести в действие", - сказал он.

Также главный санитарный врач добавил, что оптимальный срок для ревакцинации - от шести до девяти месяцев после получения прививки.

Ранее мы писали, что Минздрав поставил задачу в 2022-м ревакцинировать от ковида 70% украинцев.

Также сообщали, что как будут оформлять сертификат о бустерной прививке и как долго он действует.

Кроме того, "Страна" писала, что получившие курс вакцинации от коронавируса в 2021 году, в следующем году обязаны будут ревакцинироваться - то есть снова пройти полный курс иммунизации.