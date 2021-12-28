В Министерстве здравоохранения Украины объяснили процедуру учета и выдачи сертификатов при вакцинации украинцев третьей (так называемой бустерной) дозой, приказ о которой в середине декабря подписал глава ведомства Виктор Ляшко.

Разъяснение Минздрав разослал всем врачам страны.

Как рассказали в МОЗ, сведения о бустерной дозе вакцины от коронавируса будут вноситься в Электронную систему охраны здоровья как 1/1 (при использовании и однодозной, и двудозной вакцины). А в COVID-сертификате привитого человека бустерная доза отобразится как 3/3.

Сертификат с отметкой о дополнительной дозе будет действовать 270 дней, считая с даты последней прививки против коронавируса.

В бумажном международном свидетельстве о вакцинации будут перечислены все дозы вакцинации против коронавируса. Причина введения будет обозначена как "прививка по состоянию здоровья (планово)".

В Минздраве добавили, что оптимально вводить бустерную дозу в период со 181-го по 270-й день после получения последней дозы первичной вакцинации.

Ранее "Страна" рассказывала, что получившие курс вакцинации от коронавируса в 2021 году, в следующем году обязаны будут ревакцинироваться - то есть снова пройти полный курс.

Мы подробно объясняли, что такое бустерная вакцинация.

Также мы писали, что в Израиле уже началась вакцинация четвертой дозой вакцины от коронавируса.