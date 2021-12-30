Президент Украины Владимир Зеленский ответил уже на вторую петицию с требованием отменить обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства напомнил, что в некоторых обстоятельствах предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные профилактические прививки.

Об этом сказано в ответе на петицию на сайте президента Украины.

Зеленский напомнил, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена ​​украинцев не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан и, в предусмотренных законодательством случаях, проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

"В этих обстоятельствах предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины о здравоохранении)", - сказано в ответе.

Помимо этого, президент рассказал, что одной из статей закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Что касается слов автора петиции об использовании просроченных вакцин, то президент обратился в Кабмин с просьбой выяснить, имели ли место такие случаи.

Напомним, ОАСК зарегистрировал уже десять исков об обжаловании отстранения от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина вводит обязательную вакцинацию для медработников.