Сегодня, 20 декабря, Владимир Зеленский заявил, что вопрос карантинных ограничений и проведения вакцинации в стране урегулирован законодательно, и пожелал гражданам беречь себя.

Таким образом президент Украины ответил в понедельник на электронную петицию с требованием отменить карантин и обязательную вакцинацию от ковида.

"Обеспечение санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", — указал Зеленский в своем ответе, размещенном на сайте президента.

Президент также перечислил решения властей, которыми вводился карантин, ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, а также меры, касающиеся вакцинации, и пожелал гражданам "беречь себя и своих близких".

Петиция, которая собрала нужное число подписей, была размещена в интернете в сентября. Ее автор обращался с требованием отменить карантин, масочный режим и вакцинацию, "которая уже стала принудительной" для некоторых групп граждан. Он предлагал оставить вакцинацию только для желающих и на платной основе. Кроме того, гражданин призывал прекратить публикацию в СМИ данных о количестве случаев заражения коронавирусом.

Сегодня "Страна" публиковала реакцию украинских медиков, для которых вводится обязательная вакцинация с середины января 2022 года.