На сайте президента Украины появилась петиция с требованием к Владимиру Зеленскому отменить приказ Минобороны о постановке женщин на военный учёт. За три дня она набрала почти 6 тысяч голосов.

Петиция, озаглавленная "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/ или профессию быть военнобязанными!", появилась на сайте президента всего три дня назад, но уже набрала почти 6 тысяч голосов. Для рассмотрения обращения Зеленским необходимо, чтобы петицию подписали 25 000 человек.

Чтобы собрать необходимое количество голосов для рассмотрения петиции президентом осталось 88 дней.

Основными требованиями стали отмена приказа Министерства обороны Украины, а также использование только перечня тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994.

"Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации", - написала автор петиции.

Напомним, украинкам, которые не встанут на учет в установленный срок - до конца следующего года, грозит штраф до 1500 гривен. Руководители предприятий, где работают не ставшие на учет женщины, тоже будут оштрафованы.

Также женщины должны будут принимать участие в военных сборах.