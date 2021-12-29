В Окружной административный суд Киева поступил уже десятый иск об обжаловании приказа об отстранении от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Суд зарегистрировал иск к Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и государственному секретарю министерства Елене Спириной об обжаловании приказа об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

"В частности, среди требований иска признать противоправным и отменить приказ государственного секретаря об отстранении истца, обязать Минстатегпром восстановить его на работе и взыскать с министерства в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула. Истец считает обжалуемый приказ противоправным, поскольку, по его мнению, он принят в отсутствие определенного законом порядка отстранения", - сказано в сообщении.

Это уже десятый иск об отстранении от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса за последние полтора месяца.

Напомним, во Львовской области суд отменил приказ об отстранении от работы непривитой от ковида сельской учительницы.

Также сообщалось, что в Украине суд принял решение в пользу отстраненной от работы непривитой учительницы.