На Львовщине учительница выиграла суд, в котором оспаривала свое отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Жовковский районный суд отменил приказ руководства средней школы, расположенной в селе Сопошин.

Решение опубликовано в государственном реестре.

Как установил суд, 1 ноября учительница получила уведомление об обязательной профилактической прививке от COVID-19, а уже 8 ноября ее отстранили от работы без сохранения заработной платы. Женщина решила оспорить в суде приказ руководства, поскольку посчитала, что он грубо нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права.

По мнению истицы, ни постановлением КМУ №1096, ни приказом Минздрава № 2153 не установлена обязанность прохождения работниками учреждений образования профилактической прививки против COVID-19 именно до 8 ноября 2021 года.

"Обратила внимание на то, что ни трудовым договором, ни приказом о приеме на работу, ни должностной инструкцией не предусмотрена необходимость наличия у нее профилактической прививки против COVID-19", - говорится в решении суда.

Учительница обратилась к суду с просьбой об отмене приказа Сопошинского учреждения общего среднего образования I-III ступеней и допустить ее к исполнению должностных обязанностей. Также она требовала выплатить ей средний заработок за время отстранения от работы.

Суд удовлетворил требования учительницы частично. Он постановил отменить приказ об ее отстранении от работы и взыскать со школы средний заработок.

"Ответчик вынес оспариваемый приказ об отстранении на основании одного лишь сообщения об обязательной профилактической прививке, которое само по себе не создает никаких юридических последствий и не свидетельствует о юридическом факте отказа или уклонения истицы от обязательной профилактической прививки, а также факта непредоставления ею медицинского заключения о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного учреждением здравоохранения", - говорится в решении суда.

Также сопошинская школа, по решению суда, должна оплатить судебный сбор в сумме 908 гривен.

Напомним, суд аннулировал отстранение от работы директора Виноградовской средней школы и присудил выплатить ей моральную компенсацию и сумму за время вынужденного прогула в размере 22 401 грн.

Также сообщалось, что суд в Сумской области отменил приказ об отстранении от работы непривитой учительницы.