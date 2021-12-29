"Слуга" Николай Тищенко, который ранее призвал называть вещи "по-молодежному", а именно переименовать котлеты на "митболы", заявил о том, что в то время, как все вакцинируются от коронавируса, он решил вакцинироваться ковидом.

Об этом нардеп заявил в эфире программы "Светская жизнь".

Отвечая на вопрос Кати Осадчей о том, каким препаратом он вакцинировался, Николай Тищенко ответил:

"Я переболел ковидом, я вакцинировался ковидом".

Впрочем, Тищенко быстро поймал удивленный вопрос Кати Осадчей и уточнил, что вакцинировался таки не ковидом, а препаратом от "Пфайзер".

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что 9 сентября, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил потасовку с внефракционным народным депутатом Гео Леросом, который с трибуны парламента рассказывал о роли Офиса президента в срыве операции по вагнеровцам. Это не понравилось "слуге народа", и он силой решил оттащить Лероса, после чего загородил проход к микрофону и не пускал его.

Немного позже Николай Тищенко в зале парламента сказал председателю Рады Дмитрию Разумкову, что немного погорячился.