Верещук заявила, что Украина не признает вакцинацию "Спутником V" для открытия пунктов пропуска на Донбассе
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не будет признавать российскую вакцину "Спутник V", чтобы возобновилась работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе со стороны "ДНР" и "ЛНР".
Об этом Верещук сказала 29 декабря во время пресс-конференции, посвященной облегчению пересечения КПВВ в Донецкой и Луганской областях и административной границы с Крымом.
"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан", - сказала министр.
Верещук добавила, что сейчас тема признания российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" вообще не стоит на повестке дня.
Напомним, 22 декабря в "ДНР" и "ЛНР" предложили открыть все КПВВ "республик" без ограничений и списков на новогодние праздники - в периода с 30 декабря 2021 года до 10 января 2022 года. При этом в "республиках" поставили условие: у пересекающего границу должен быть один из документов, среди прочего сертификат о вакцинации (признанной взаимно). То есть "ЛДНР" фактически предложили признать вакцинацию "Спутником".
На это тут же отреагировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он заявил, что украинская сторона идти на условия "республик" не будет. То есть никакого открытая пунктов не произойдет.