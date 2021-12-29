Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не будет признавать российскую вакцину "Спутник V", чтобы возобновилась работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе со стороны "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Верещук сказала 29 декабря во время пресс-конференции, посвященной облегчению пересечения КПВВ в Донецкой и Луганской областях и административной границы с Крымом.

"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан", - сказала министр.

Верещук добавила, что сейчас тема признания российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" вообще не стоит на повестке дня.

Напомним, 22 декабря в "ДНР" и "ЛНР" предложили открыть все КПВВ "республик" без ограничений и списков на новогодние праздники - в периода с 30 декабря 2021 года до 10 января 2022 года. При этом в "республиках" поставили условие: у пересекающего границу должен быть один из документов, среди прочего сертификат о вакцинации (признанной взаимно). То есть "ЛДНР" фактически предложили признать вакцинацию "Спутником".

На это тут же отреагировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он заявил, что украинская сторона идти на условия "республик" не будет. То есть никакого открытая пунктов не произойдет.