Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что до конца года обязательную установку приложения "Дiй Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить.

Об этом Ирина Верещук рассказала изданию "Новости Донбасса" в субботу, 25 декабря.

По словам Верещук, во время визита в Станицу Луганскую она увидела проблему, с которой часто сталкиваются люди, пересекающие КПВВ.

"У нас есть ограничения из-за ковида. Люди, которые пересекают КПВВ - и я увидела насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ - они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", - рассказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, многим сложно разобраться, как скачать приложение "Вдома". По нынешним требованиям такое приложение должно быть установлено, чтобы люди не шли на обсервацию, если есть негативный результат теста на коронавирус, который тоже необходимо пройти.

"При мне женщина плакала, потому что не могла загрузить приложение, а у нее были куплены билеты, и это была огромная проблема", - добавила Верещук.

Глава Минреинтеграции рассказала, что обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру и заручилась их поддержкой.

"Я вернулась с Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а затем и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут пересекать КПВВ без страданий", - сказала Ирина Верещук.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров Украины изменил алгоритм работы приложения "Вдома", которое используют для отслеживания самоизоляции невакцинированных людей, приехавших из-за границы. Теперь приложение нужно устанавливать не на две недели, а всего на 72 часа до того момента, пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. При этом регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать селфи уже не нужно.

Также мы писали, что в приложении "Дия" появятся сервисы для ветеранов и их семей.