По состоянию на пятницу, 31 декабря, во всех регионах Украины введен один уровень эпидемической опасности распространения коронавируса - "желтый".

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

За неделю с 25 по 31 декабря в Украине выявлено 30 611 новых случаев заражения Covid-19, в том числе заразилось 2 023 ребенка и 571 медицинский работник. Госпитализировали за указанный период времени 9 996 человек. 1 467 случай заболевания закончился летальным исходом и 60 тысяч 564 человека выздоровели.

По данным на конец года в Украине 47,3% взрослого населения получили хотя бы одну прививку от Covid-19, а 44,1% взрослого населения Украины уже получили две дозы вакцины от коронавируса. 1 и 2 января пункты и центры вакцинации от COVID-19 в Украине будут закрыты. В другие дни они будут работать по обычному графику.





Напомним, в конце года в Украине за сутки в два раза подскочили заболеваемость ковидом и количество смертей от коронавируса. Среди новых пациентов в Украине - 353 ребенка и 98 медиков.

Также сообщалось, что в ВОЗ объявили, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса.