Американка самоизолировалась в туалете самолета из-за коронавируса и провела там 5 часов. Видео
Во время полета американская школьная учительница почувствовала себя плохо и сделала экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого девушка ушла на добровольную самоизоляцию в туалет самолета, где провела пять часов.
Об этом сообщает BBC.
20 декабря американская школьная учительница Мариса Фотиео летела из Чикаго в исландский Рейкьявик. Уже в самолете она почувствовала боль в горле и сделала экспресс-тест на коронавирус с помощью набора, который у нее был с собой.
Когда тест показал положительный результат, девушка ушла на самоизоляцию в туалет самолета, где провела оставшиеся пять часов полета. Бортпроводник приносил ей еду и напитки и проверял, чтоб с ней все было в порядке. Во время своей самоизоляции в туалете, девушка развлекалась сьемкой видео для Tiktok, ролик было просмотрено более четырех миллионов раз.
После прилета в Исландию Мариса изолировалась в отеле Красного Креста.
@marisaefotieo Shout out to @Icelandair for my VIP quarantine quarters.. #luxuryliving #imsolucky #covid #vaccinated #fyp #viralvideotiktok #quarantine ♬ I'm So Lucky Lucky - Grandzz
Напомним, премьер-министр Израиля ушел на самоизоляцию, у его дочери обнаружили Covid-19.
Также сообщалось, что в начале декабря генсек ООН мог ушел на самоизоляцию.