Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уходит на самоизоляцию, поскольку тест его дочери на Covid-19 дал положительный результат.

Об этом сообщает издание Newsru в воскресенье, 26 декабря.

По данным издания, дочь премьер-министра Израиля была вакцинирована от коронавируса.

Во время заседания правительства Беннету стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. В связи с полученной информацией он вынужден был покинуть заседание Кабинета министров.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Израиля рекомендуют сделать четвертую прививку от коронавируса всем жителям страны старше 60 лет и медработникам из-за стремительно распространяющегося по миру нового штамма "Омикрон". В Израиле четвертую дозу можно получить через четыре месяца после третьей прививки. Власти также решили сократить промежуток между второй и третьей дозой с пяти до трех месяцев.

Также мы писали, что Израиль первым в мире закрыл границы для иностранцев из-за штамма коронавируса "Омикрон". Согласно новым правилам, въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией.