Из-за обязательной установки приложения "Дома" пересечение КПВВ на Донбассе вызвало много проблем. Во время последнего заседания правительства, было принято решение отменить самоизоляцию при въезде в Украину.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий", - пишет министр.

Напомним, отмену приложения "Дома" инициировала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, несмотря на ковид-ограничения, приложение вызвало большие трудности у людей при пересечении КПВВ.

"Они должны скачать приложение "Действуй Дома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", - говорила Верещук.

Ранее мы писали о том, что с 25 октября Кабинет министров Украины отменил обязательную самоизоляцию для жителей Крыма и неподконтрольной части Донбасса при въезде из России. На тот момент, чтобы не проходить самоизоляцию, нужно было предъявить приглашение на вакцинацию от коронавируса.