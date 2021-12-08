Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, который ранее уже получил прививку от Сovid-19, заразился коронавирусом.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает France 24.

По информации источников агентства, Гутерриш заразился от сотрудника ООН, который уже получил положительный тест на Covid-19. И этот сотрудник, и сам генсек ООН уходят на самоизоляцию. 72-летний Гутерриш отменил личные встречи, запланированные на ближайшее время.

Глава ООН должен был стать почетным гостем Ассоциации прессы ООН на ее ежегодном гала-вечере на Манхэттене в среду, 8 декабря. В четверг он должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблемам терроризма и изменения климата.

Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик отказался комментировать состояние Гутерриша. А вот несколько дней назад он говорил о том, что генсек ООН недавно получил свою третью дозу противокоронавирусной вакцины.

Напомним, в ноябре страны пришли к новому глобальному соглашению на конференции ООН по изменению климата.

Также мы писали о том, что из-за пандемии в ООН зафиксировали сильнейший всплеск бедности за последние 20 лет.