Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в прошлом году дополнительно 120 млн человек оказались за чертой бедности. Об этом сообщают "Новости ООН".

Рост показателей бедности наблюдается впервые за 20 лет и это связано в первую очередь с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира.

По словам главы ООН, нужно вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего – с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад.

"Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться", - отметил глава ООН.

Гуттериш призвав страны проявлять политическую волю и расширять партнерские отношения, чтобы к 2030 году добиться социальной защищенности каждого члена общества. Генсек ООН также обратил внимание на уязвимые группы населения, куда включил и женщин, которые в результате пандемии, по его словам, пострадали больше мужчин.

Он предложил оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.

Напомним, по данным Госстата, в Украине бедными себя считают 67% украинцев, средним классом - 1%.

Также "Страна" сообщала, что больше половины украинцев живут за чертой бедности, а карантин усилил неравенство.