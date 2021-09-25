Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критическое высказывание президента Украины Владимира Зеленского в адрес Организации Объединенных Наций (ООН).

"В данном случае все эти ляпы, казусы, абсолютные несуразности, как бы помягче высказаться, которые позволяет себе президент Украины, нужно отделять от украинского народа, потому что украинский народ такого не заслужил", - сообщила она в эфире телеканала Рен-ТВ в субботу, 25 сентября.

Официальный представитель МИД России призвала не относиться ко всем высказываниям украинского президента серьезно. Захарова отметила, что Зеленский — президент "проблемной страны", которая страдает от внутреннего конфликта, и напомнила, что в судьбе Украины участвуют многие организации, в том числе ООН.

Ранее "Страна" сообщала о том, как Владимир Зеленский съездил в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В ходе выступления, Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии" и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Помимо этого, президент Украины встретился со многими мировыми лидерами, руководителями межгосударственных объединений и провел еще ряд важных встреч.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в ООН с флагом Мальдив за спиной вместо украинского.