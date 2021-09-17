Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш собирается встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник, 20 сентября. Это произойдет перед неделей высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в период с 21 по 27 сентября, передает "РИА Новости".

"Полагаю, что встречусь с президентом Байденом уже в понедельник", - сказал Антониу Гутерреш в пятницу, 17 сентября.



Напомним, 18 июня, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций назначила 72-летнего Антониу Гутерреша Генеральным секретарем ООН на второй срок, который начнется с 1 января 2022 года. Ранее Гуттериш был генеральным секретарем Социалистической партии Португалии, премьер-министром Португалии, председателем Социалистического интернационала, верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Ранее "Страна" писала о том, что рейтинг Байдена обрушился после ухода армии США из Афганистана и ковидной политики внутри страны. Массовая поддержка президента США Джо Байдена опустилась до самого низкого уровня с момента избрания его президентом.

Также мы сообщали, что в Белом доме посоветовали не беспокоиться из-за частых приступов кашля у Байдена.