Американские СМИ обратили внимание на то, что у 78-летнего президента США Джо Байдена, который ранее не один раз путал слова во время выступлений, участился кашель. В Белом доме заверили, что повода для беспокойства нет.

В частности, газета The New York Post в своем материале пишет, что постоянный кашель президента Байдена стал беспокоить общественность после того, как он в ходе брифинга несколько раз останавливался, чтобы прочистить горло во время своего выступления.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что беспокоиться по этому поводу не стоит.

"У нас есть врач, который путешествует с ним (Байденом - Ред.), очевидно, что он наблюдает за президентом и все проверяет", - сказала она.

Кроме того, Псаки заявила, что есть много причин для кашля, в частности, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды. "...И это безусловно, то, с чем могут столкнуться президенты, должностные лица, репортеры, официальные лица и т.п.", - сказала Псаки.

Между тем, отвечая на вопрос, когда Байден планирует пройти полный медосмотр, Псаки заявила, что это произойдет в скором времени, после чего журналистам отчитаются о состоянии здоровья американского лидера.

Ранее мы писали, что недавно Байден вспомнил о бывшем президенте Дональде Трампе и перекрестился.

Также сообщали, как Байден ошибся и назвал Камалу Харрис избранным президентом США.