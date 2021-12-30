Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.

Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.

По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.

В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".

Журналистам удалось связаться с медиком, которая якобы хотела улучшить рейтинг в медицинском сервисе Helsi такими махинациями. Однако она заявила, что впервые об этом слышит.

К слову, медики и ВОЗ выступают против введения человеку чрезмерного количества доз вакцины против коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что Жириновский привился от коронавируса уже седьмой дозой вакцины.

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