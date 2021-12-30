Лидера противников вакцинации от коронавируса Остапа Стахива, который ранее вышел под залог из СИЗО, выпустили из психиатрической больницы. В медучреждении он в течение месяца проходил принудительную психиатрическую экспертизу.

Об этом Стахив сообщил в Facebook.

"Я еду домой! Друзья, спасибо всем за поддержку! Благодаря Вам мы продолжаем наш путь по защите прав и свобод", - написал он.

Стахив также рассказал, что 29 декабря собрал вещи, и едет домой, а также он призвал присоединяться к его движению "Права человека".

Напомним, 16 ноября в квартиру Стахива пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антивакцинаторов.

В тот же день ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве". После этого Стахива поместили в СИЗО, которое он покинул в начале декабря под залог в почти миллион гривен, который собрали его сторонники.

"Страна" ранее подробно разбиралась, почему СБУ решила обвинить антивакцинаторов в попытке захвата власти по заданию Кремля.