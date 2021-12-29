Состоялся суд над жителем Сумской области 54 лет, который совершил разбойное нападение на семью пенсионеров, поджег их дом и похитил документы, предварительно введя снотворное под видом вакцины. 28 декабря суд признал его виновным и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте Сумской областной прокуратуры.

Прокурор в суде доказал, что 4 мая 2021 года обвиняемый пришел в дом пенсионеров в селе Озаричи Конотопского района. Он представился фельдшером и предложил хозяевам вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в группе риска. Пожилые люди согласились. Однако лже-фельдшер вместо вакцины уколол пенсионерам снотворное и подождал, пока они уснут. После чего принялся рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.

Когда 79-летняя женщина пришла в себя, разбойник начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он забрал с собой мобильный телефон и банковскую карту. А убегая, поджег веранду, чтобы таким образом скрыть следы преступления. К счастью, пенсионерам удалось потушить пожар и вызвать полицию.

Та установила, что мужчина готовился к преступлению заранее. При нем были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

Досудебное расследование провели следователи районного отдела полиции Конотопа под процессуальным руководством прокуратуры.

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