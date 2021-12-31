Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что острый период пандемии коронавируса может закончиться ориентировочно в 2022 году. Однако он обеспокоен тем, что появился риск возникновения новых штаммов Covid-19, и тогда человечество может столкнуться с нехваткой препаратов для вакцинации.

Об идет речь на сайте ВОЗ.

"Я по-прежнему оптимистичен, что в следующем году мы не только покончим с острой стадией пандемии, но и наметим путь к усилению безопасности здравоохранения", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом он не исключает возникновение новых мутаций Covid-19, которые будут устойчивыми к современным вакцинам.

В таком случае производителям придется разрабатывать новые препараты, а человечество, по мнению главы ВОЗ, рискует столкнуться с дефицитом Covid-вакцин.

Между тем, сегодня, 31 декабря, мы информировали о том, что дводозная вакцина "Sinovac" и бустерная от "Pfizer" не оправдали ожидания медиков и показали низкий уровень иммунной защиты против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", ключевые симптомы которого недавно раскрыли ученые. Деятели научной сферы заявили, что эффект этих препаратов аналогичен курсу мРНК-вакцины.

Кроме того, в Израиле, где начали вакцинироваться 4 дозой от коронавируса, зарегистрировали первый случай, когда человек заразился одновременно коронавирусом и гриппом, который получил название "флурона" ("флу" - грипп + "рон" от "корона" - Ред.). Заболевшей оказалась местная не привитая роженица, оба теста на инфекцию которой показали положительный результат, до этого в мире еще не было подобных случаев.