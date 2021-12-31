В Израиле, где начали вакцинироваться 4 дозой от коронавируса, зарегистрировали первый случай, когда человек заразился одновременно коронавирусом и гриппом, который получил название "флурона" ("флу" - грипп + "рон" от "корона" - Ред.). Заболевшей оказалась местная не привитая роженица, оба теста на инфекцию которой показали положительный результат, до этого в мире еще не было подобных случаев.

Об этом сообщает издание "Едиот Ахронот".

По его данным, роженица, у которой зафиксировали параллельное заражение, не была вакцинирована. Сейчас она чувствует себя хорошо.

"У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", — сказал заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.



По информации издания, в Минздраве изучают этот случай. Не исключено, что есть еще случаи одновременного заражения "флуроной" и Covid-19, но они не были диагностированы.

Ранее мы писали о том, что в США, где 27 декабря зарегистрировали более 500 тысяч положительных тестов на коронавирус, впервые зафиксировали вспышку заражения опасным грибком "Candida auris", который является устойчивым ко всем препаратам. Первые три случая произошли в американском штате Орегон.

Кроме того, мы сообщали о том, что несмотря на то, что новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, однако количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.