В США, где 27 декабря зарегистрировали более 500 тысяч положительных тестов на коронавирус, впервые зафиксировали вспышку заражения опасным грибком "Candida auris", который является устойчивым ко всем препаратам. Первые три случая произошли в американском штате Орегон.

Об этом сообщает Beckers Hospital Review.

"Candida auris, смертельный, устойчивый к препаратам грибок, обнаруженный у трех пациентов из Сейлема, (штат Орегон), что стало первым случаем инфекции в штате", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что 11 декабря в больнице Сейлема был обнаружен первый случай заражения, второй и третий были зафиксированы 23 и 27 декабря.

Candida auris - новый патоген, который вызывает беспокойство, потому что он может вызвать серьезные инфекции, особенно у людей с хроническими заболеваниями, и может быть устойчивым к противогрибковым препаратам.

Сейчас управление здравоохранения США в совместной работе с местными партнерами и CDC расследуют факторы этой вспышки.

Данные органов здравоохранения США указывают на то, что с 2013 года в Штатах было зарегистрировано более 1 150 клинических случаев "Candida auris".

Кроме этого, в 2019 году вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании, где было заражено 200 человек, тогда погибли 8 пациентов.

Напомним, ранее мы пикали о том, что во Всемирной организации здравоохранения, которая предрекала окончание пандемии уже в 2022 году, дали прямо противоположный прогноз о приближении нового коронавирусного шторма из-за штамма "Омикрон". По данным ВОЗ, в ближайшие недели он станет доминантным во многих странах Европы.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что штамм коронавируса "Омикрон" и штамм "Дельта" совместно могут привести к новой волне заболеваемости ковидом в мире.