Дводозная вакцина "Sinovac" и бустерная от "Pfizer" не оправдали ожидания медиков и показали низкий уровень иммунной защиты против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", ключевые симптомы которого недавно раскрыли ученые. Деятели научной сферы заявили, что эффект этих препаратов аналогичен курсу мРНК-вакцины.

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на исследования ученых из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Согласно полученным данным, уровень антител, которые образуются после прохождения полного курса "Sinovac" и бустера от "Pfizer", оказались в 6,3 раза ниже по сравнению с предыдущими штаммами Covid-19, а в сравнении с "Дельтой" - в 2,7 раза.

Профессор кафедры иммунологии и кафедры молекулярной и клеточной биологии и биологии развития Йельского университета Акико Ивасаки заявила, что людям, которые проходит курс вакцинирования препаратом "CoronaVac", придется делать еще две дополнительные бустерные дозы. По ее мнению, это защитит от "Омикрона".

Кроме того, на прошлой неделе в Гонконге проводили аналогичное исследование, результаты которого показали, что даже три дозы препарата "Sinovac" не вызвали достаточного ответа антител против "Омикрона".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что штамм коронавируса "Омикрон" переносится не так тяжело, как "Дельта". Однако у него есть свои особенности, и им в ближайшее время переболеют почти все.

Кроме того, мы также писали о том, несмотря на то, что новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.