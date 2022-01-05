В Павлодаре, который на северо-востоке Казахстана, силовики смогли подавить массовые беспорядки и разогнать протестующих, которые пытались штурмовать местную администрацию. Об этом сообщает "Спутник Казахстана".

Большинство участников протеста оказались не жителями города, их свозили централизованно на грузовиках из окрестных деревень.

То есть однозначный успех у газового майдана пока наблюдается только в Алматы, где полностью обрубили телефонную связь с интернетом, а также ввели режим чрезвычайного положения до 19 января, чтобы справиться с протестами.

Тем временем в городе Талдыкорган протестующие смогли повалить памятник Назарбаеву, отставки которого сумели добиться за счет социального бунта, поджога правительственных зданий и захвата аэропорта Алматы.

В России сообщили, что Назарбаев собирается покинуть Казахстан для лечения.