ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает секретариат организации. От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.

Миротворческие силы обеспечат безопасность объектов инфраструктуры и не будут задействованы непосредственно в зачистке городов, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова.

"Миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет президент Казахстана нужным", - сказал он.

Он также заявил, что "зачистку и все, что происходит сейчас делают не ОДКБ, а местные силы".

Руководителем операции войск ОДКБ назначен руководитель Генштаба армии России Валерий Герасимов.

В РФ и в Беларуси сообщают, что военные уже направляются в аэропорты для вылета в Казахстан.

Со стороны России, по данным СМИ, в операции могут принять участие рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также "находятся в повышенной готовности", их может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел.

"Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124", – пишут российские СМИ.

Также о своей готовности участвовать в операции заявил и Кыргызстан.

Ранее "Страна" сообщала, что Касым-Жомарт Токаев заявил о своем обращении к главам государств ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности во главе с РФ) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы". После этого ОДКБ заявила, что направит миротворцев в страну.

Между тем, мы писали о том, что в Алматы 6 января продолжается антитеррористическая операция. Сейчас центральную площадь города контролируют силовики.