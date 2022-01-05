Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности во главе с РФ) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы".

Заявление приводит "Интерфакс" со ссылкой на совещание с участием Токаева, показанное в эфире государственных телевизионных каналов Казахстана.

Президент Казахстана отметил, что считает обращение к партнёрам по ОДКБ за помощью уместным и своевременным.

"Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистика теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известна, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и других городах. Захватывают здания и инфраструктуру и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие", - сказал Токаев.

Он добавил, что банды ведут бои с курсантами училищ, в частности под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", - сказал Токаев.

Он также сообщил, что аэропорт Алматы и пять самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами.

Напомним, в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Слова президента Казахстана Токаева прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть получается, что Токаев просит о военной помощи и силовой поддержке. Лукашенко пришлёт на помощь спецназ? Кстати, пару часов назад как раз созванивались Лукашенко, Путин и Токаев", - написал канал.

Ранее "Страна" публиковала видео из аэропорта в Алматы. На кадрах видно, как громят и грабят магазины в воздушной гавани Казахстана.

Мы также сообщали, что Токаев выступил с обращением к казахам и объявил об отставке Назарбаева, отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.