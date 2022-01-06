В Алматы 6 января проходит антитеррористическая операция. На площади перед мэрией, которую вчера штурмовали протестующие, находятся силовики.

Об этом сообщают местные СМИ.

Журналисты публикуют видео прицельной стрельбы спецназа на центральной площади города.

Представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек заявил, что антитеррористическая операция проходит в одном из районов Алматы, где находятся административные здания.

На видео с центральной площади Алматы (около саженного вчера акимата) после проведения спецоперации видно, что площадь полностью контролируется силовиками.

Между тем, ранее мы писали о том, что в Алматы, куда накануне входили правительственные войска, утром 6 января началась перестрелка. На площади города насчитывалось около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками.

"Страна" также информировала о том, что полиция Алматы сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма админзданий, в том числе - райотделов и управлений полиции. При этом десятки нападавших были ликвидированы, их личности устанавливаются.