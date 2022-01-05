В эпицентре казахских протестов - городе Алматы - накаляется обстановка. Толпа "участников акций протеста" под крики "Аллаху акбар" и с большим флагом Казахстана движется по улицам. Один из участников несет на плече кувалду.

Видео явно недружелюбно настроенной колонны публикуют Телеграм-каналы.

Каналы пишут, что граждане идут штурмовать городской департамент полиции. К слову, ранее сообщалось, что бунтующие уже штурмуют этот департамент несколько часов подряд.

Тем временем жителей Алматы силовики предупреждают по громкоговорителям о необходимости срочно покинуть улицы города и вернуться по домам в связи с зачисткой улиц.

Ранее "Страна" приводила слова корреспондента блогера Ильи Варламова, находящегося в Алматы. По его описанию, участники протестов очень агрессивные и не дают снимать, забрасывая журналиста камнями. Большинство протестующих - это приехавшие на заработки жители провинции. А все местные сидят дома и боятся выходить на улицу, потому что сейчас можно просто получить пулю в голову, если ты кому-то не понравишься.

Также мы сообщали, что в Алматы под звуки автоматных очередей входят правительственные войска.