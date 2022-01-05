Участники акции протеста в Алматы, которые захватили здание Комитета национальной безопасности, выносят из него оружие. Уже на улице группы митингующих разбирают вооружение.

Соответствующие видео выкладывают очевидцы событий в социальных сетях.

На кадрах видно, как бунтовщики выносят оружие из захваченного здания Комитета нацбезопасности. На втором ролике можно увидеть как группа мужчин разбирают оружие, которое просто лежит на асфальте.

Судя по всему, если в городе все-таки начнётся в реальности антитеррористическая операция (силами самих казахов или же ОДКБ), то им придётся иметь дело с хорошо вооруженными группами.

На кадрах одного из видео можно заметить, как толпа избивает военного.

Напомним, в ходе протестов в Алматы был захвачен аэропорт, но его удалось освободить и вернуть под контроль властей, во время штурма погибли двое силовиков. После этого власти начали в городе спецоперацию.

Также сообщалось, что протестующие устроили погром на улицах Алматы.

За ходом событий в Казахстане "Страна" следит в обновляемом материале.