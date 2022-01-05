В казахстанском Алматы, аэропорт которого освободили вооруженные силы Казахстана, началась специальная операция. Аэропорт сейчас находится под контролем властей.

Об этом сообщает вице-мэр города Ержан Бабакумаров, пишет NUR.KZ.

"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", - сказал он.

Аэропорт в Алматы ранее захватили протестующие. Однако его освободили силовики. По сообщениям местных изданий, во время антитеррористической операции в аэропорту погибли двое военных.



Напомним, в Алматы на фоне массовых акций протеста был введен режим чрезвычайного положения еще до того, как его ввели во всех регионах страны. Однако это не помешало протестующим продолжить акцию, захватить аэропорт и здание Комитета национальной безопасности.

Кроме того, в Алматы протестующие закидали камнями авто скорой помощи, препятствуя вывозу раненых силовиков. В ходе беспорядков в Казахстане уже пострадали сотни полицейских и военнослужащих Нацгвардии, некоторые из них погибли.

Также сообщалось, что протесты в Казахстане начались 2 января с митингов против повышения цен на газ, но быстро перешли в политические. Протестующих не остановило то, что президент Токаев отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря. О дальнейшем ходе событий "Страна" ведет онлайн-репортаж.