В Казахстане не стихает масштабный бунт, Назарбаев впервые за десятилетия отстранен от всякой формальной власти, в Алма-Ате продолжаются поджоги и мародерство.

В чем подоплёка всех этих событий, почему именно Алма-Ата и запад Казахстана оказались в их эпицентре и как дальше будут развиваться события, рассказал "Стране" эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

"Опасность - в неорганизованности протеста"

"Эти события зрели давно, а ситуация с ценами на газ стала лишь локомотивом. Опасность в том, что протест в Казахстане неорганизованный, а поэтому ход событий сложно проконтролировать. Нет лидеров, которые пользуются достаточным уважением, доверием и авторитетом населения. К этому развитию событий оказались не готовы ни власть, ни общество. Дело не только в газе, но и в том, что был недостаточно обеспечен транзит власти, который рассчитывал осуществить Назарбаев. В итоге неясно было, где реальный центр силы", - говорит он.

Собственно, подоплекой "казахского майдана" эксперт считает "безграмотную экономическую тактику" и двоевластие в стране.

"Первый президент не выпускает бразды правления из рук. Силовые структуры не подчиняются Токаеву. Отсюда хаос", - говорит он.

По его мнению, никто не мог предсказать масштабность протестов.

"Неожиданно протесты превратились в бульон, который никто не захочет назвать революцией или переворотом. Не желал бы для Казахстана такого развития событий, поскольку оно будет очень брутальным, с большим кровопролитием", - прочит он.

Западный клан против южного

Еще один важный фактор - давняя конкуренция местных кланов и раскол внутри элит как источник нестабильности.

Страна, по словам Дубнова, разделена по родо-племенному принципу на три жуза (клана). Старший жуз, к которому принадлежит Назарбаев, находится на юге страны, Средний жуз - на севере, а Младший жуз на западе.

Младший жуз, где и вспыхнуло восстание, менее всего представлен в органах власти, в отличие от старшего. Хотя именно на Западе Казахстана добывают нефть и газ - главное богатство страны. Местные чувствуют обделенными, поэтому там начались протесты.

"Регион приносит основной доход в казахстанскую казну, но не дополучает дотаций на развитие. С занятостью там проблемы. Повышение цены на газ сработало как триггер. Младший жуз - как пасынок к Старшему и Среднему. Назарбаев представляет клан из Старшего жуза. И то, как дальше будут развиваться события, во многом зависит от поведения старейшин жузов", - прогнозирует эксперт.

Казахстану, по его словам, нужны реформы, которые обещал Токаев во время президентской кампании.

Для выхода из кризиса, говорит эксперт, должны начаться политические переговоры. Но из-за отсутствия второй стороны - лидеров протестов - наиболее вероятным он считает силовой сценарий.