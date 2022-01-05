В сети появилось видео происходящего в городе Алматы, где участники акции протеста разобрали оружие из захваченного Комитета национальной безопасности Казахстана. Слышны автоматные очереди.

На кадрах видно бегущих людей и слышны автоматные очереди. В конце видео можно рассмотреть лежащего на асфальте человека.

Стоит отметить, что сейчас в город входят правительственные войска и начинается спецоперация. Ранее силовикам удалось освободить захваченный митингующими аэропорт Алматы, двое из них погибли во время штурма.

Напомним, акция протеста в Алматы переросла в массовые беспорядки на улицах города и подожгли старую резиденцию президента. В ходе беспорядков в Казахстане погибли полицейские и нацгвардейцы, а в Алматы протестующие закидали камнями авто скорой помощи, препятствуя вывозу раненых силовиков.

Также сообщалось, что массовые акции протеста в Казахстане начались с митинга против повышения цен на сжиженный газ. О ходе событий в стране "Страна" ведет онлайн-репортаж. Сейчас в Казахстане введено чрезвычайное положение.