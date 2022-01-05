Известный российский блогер Илья Варламов опубликовал короткую зарисовку своего корреспондента из Алматы по поводу того, что сейчас происходит в городе.

Репортаж появился вечером 5 января в Телеграм-канале "Varlamov News".

По словам корреспондента, интернет в городе уже появился, но частично, и работает он с VPN. Весь город захвачен протестующими, буквально нет никакой власти: мэрия полностью разгромлена, резиденция президента тоже, аэропорт захвачен. Протестующие вооружены, в том числе боевыми припасами, потому что военные бросили все свое вооружение, включая спецтранспорт. Ходят слухи, что также были атакованы военные части в городе, но пока этому нет подтверждений.

"Участники протестов очень агрессивные и не дают снимать, достаю камеру - и в меня сразу летят камни. Протестующих нельзя назвать мирными, в основном это малообразованная регионщина, которая приехала в Алматы работать курьерами и так далее. Все местные сидят дома и боятся выходить на улицу, потому что сейчас можно просто получить пулю в голову, если ты кому-то не понравишься. Если совсем коротко, тут полный п@здец", - сообщил корреспондент.

"Страна" внимательно следит за происходящим в Казахстане и ведет онлайн-хронику событий.

Однак из последних новостей оттуда - о том, что власти начали спецоперацию в Алматы.