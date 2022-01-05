В интернете появились ролики, на которых протестующие в Казахстане озвучивают свои требования к власти.

На одном из видео показаны митингующие в городе Жезказган, расположенном в географическом центре страны.

Люди требуют следующее:

снизить коммунальные тарифы;

матерям с четырьмя и более детьми установить возраст выхода на пенсию 50 лет;

обеспечить людей бесплатными путевками раз в год;

прекратить вакцинацию;

обеспечить бесплатное лечение в медицинском центре города членам семей - родителям, детям и супругам;

вернуть Жезказгану статус области (до мая 1997 года город был центром упраздненной Жезказганской области, а с тех пор входит в состав Карагандинской области);

признать Жезказган зоной экологического бедствия.

Как заметил Телеграм-канал "Политика Страны", большинство этих требований (кроме отмены вакцинации) власти могут довольно легко выполнить, ведь в основном это чисто социальные требования.

Между тем 5 января канал "Nexta" опубликовал текст с некими требованиями митингующих к властям, которые как под копирку списаны с тех, что предъявлялись властям Беларуси. Среди них отставка всех высших руководителей Казахстана, включая президента, освобождение политзаключенных, создание временного правительства из участников протестов и почему-то осуждение периода СССР. А заодно и выход из всех союзов с Россией (то есть, из ОДКБ и ЕАЭС).

"Страна" ведет подробную онлайн-хронику событий в Казахстане.

Мы также приводили мнения казахов о событиях на родине, подоплеке протестов и возможных последствиях майдана.