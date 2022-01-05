Снижение коммуналки, бесплатные путевки, отмена вакцинации. Озвучены требования протестующих в Казахстане
В интернете появились ролики, на которых протестующие в Казахстане озвучивают свои требования к власти.
На одном из видео показаны митингующие в городе Жезказган, расположенном в географическом центре страны.
Люди требуют следующее:
- снизить коммунальные тарифы;
- матерям с четырьмя и более детьми установить возраст выхода на пенсию 50 лет;
- обеспечить людей бесплатными путевками раз в год;
- прекратить вакцинацию;
- обеспечить бесплатное лечение в медицинском центре города членам семей - родителям, детям и супругам;
- вернуть Жезказгану статус области (до мая 1997 года город был центром упраздненной Жезказганской области, а с тех пор входит в состав Карагандинской области);
- признать Жезказган зоной экологического бедствия.
Как заметил Телеграм-канал "Политика Страны", большинство этих требований (кроме отмены вакцинации) власти могут довольно легко выполнить, ведь в основном это чисто социальные требования.
Между тем 5 января канал "Nexta" опубликовал текст с некими требованиями митингующих к властям, которые как под копирку списаны с тех, что предъявлялись властям Беларуси. Среди них отставка всех высших руководителей Казахстана, включая президента, освобождение политзаключенных, создание временного правительства из участников протестов и почему-то осуждение периода СССР. А заодно и выход из всех союзов с Россией (то есть, из ОДКБ и ЕАЭС).
"Страна" ведет подробную онлайн-хронику событий в Казахстане.
Мы также приводили мнения казахов о событиях на родине, подоплеке протестов и возможных последствиях майдана.