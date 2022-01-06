Полиция Алматы сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма админзданий, в том числе - райотделов и управлений полиции. При этом десятки нападавших были ликвидированы, их личности устанавливаются.

Об этом со ссылкой на официального представителя Департамента полиции города Салтанат Азирбек пишет ТАСС.

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".

Напомним, "Страна" писала о том, что вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

Кроме того, мы рассказывали, что утром 6 января в Алматы военные и БТР окружили протестующих на площади перед мэрией, там началась перестрелка.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.