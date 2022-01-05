Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в охваченный беспорядками Казахстан миротворческий контингент.

Об этом написал в Фейсбуке председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - сказано в посте.

Ранее "Страна" сообщала, что Касым-Жомарт Токаев заявил о своем обращении к главам государств ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности во главе с РФ) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы".

Мы также приводили мнение эксперта о подоплеке вспыхнувших в Казахстане беспорядков и погромов.