Сегодня днем, 5 января, охваченном протестами Алматы подожгли старую резиденцию президента и акимат, который горит до сих пор. Из последнего мародеры украли сейф с деньгами.

Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канала Qumash.

На кадрах парень показывает горящий парламент и купюры. По его словам, в акимате нашли сейф примерно с двумя миллионами тенге (около 126 тысяч гривень) и теперь всем раздают по две тысячи тенге (примерно по 126 грн).

Напомним, начиная со 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на газ, которые довольно быстро переросли в политические акции протеста, массовые беспорядки и столкновения, в ходе которых погибли силовики.

Сейчас во всех регионах Казахстана введен режим чрезвычайного положения, а в Алматы уже вошли правительственные войска и началась спецоперация. Силовикам удалось взять под контроль захваченные ранее протестующими аэропорт. Кроме того, совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о ходе событий в Казахстане.