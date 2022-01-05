В городе Казахстана Алматы, где в течение нескольких дней акции протеста переросли в массовые беспорядки и грабежи, мародеры таранят банк с помощью строительной техники.

Видеороликами с места событий очевидцы делятся в социальных сетях.

На кадрах одного из видео можно заметить, как строительная техника таранит здания банка с носит окно и дверь. На втором видео запечатлена группа людей, которая грабит RBK bank.

Напомним, в Алматы ввели чрезвычайное положение еще до того, как режим ЧП был введен на всей территории Казахстана. Однако это не остановило акции протеста в городе, напротив - протестующие захватили аэропорт, здание Комитета национальной безопасности (из которого они разобрали оружие) и устроили мародерство на улицах города.

Спустя некоторое время силовикам удалось вернуть аэропорт под контроль властей и в город вошли правительственные войска. Во время беспорядков в Казахстане пострадали сотни силовиков и как минимум восемь из них погибли.

За развитием начавшихся со 2 января акций протеста в Казахстане "Страна" следит в обновляемом материале.