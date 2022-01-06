В Алматы, куда накануне входили правительственные войска, утром 6 января началась перестрелка.

Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Так, на площади Республики в Алматы насчитывалось около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками. Они окружили по периметру площадь.

В центре площади находились около 200 вооруженных протестующих, некоторые с огнестрельным оружием. Журналисты сообщают, что сначала раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики. После этого началась ожесточенная перестрелка.

Пространство вокруг площади полностью контролируется военными. Они заняли удобные позиции, чтобы не дать протестующим прорваться к акимату или резиденции президента.

Напомним, "Страна" писала о том, что 5 января по Казахстану прокатились масштабные беспорядки с жертвами и ранеными. Власти накануне вечером приняли решение провести масштабную зачистку Алматы от мародеров и зачинщиков протестов 6 января.

Также мы писали о том, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

"Страна" разбиралась, что происходит с протестами в Казахстане, и анализировала, что будет дальше.