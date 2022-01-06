Силовики Казахстана, где 5 января прокатились масштабные беспорядки с жертвами и ранеными, готовятся провести масштабную зачистку Алматы от мародеров и зачинщиков протестов. Горожан при помощи громкоговорителей предупреждают об опасности.

Об этом сообщается в Телеграм-канале международного информационного агентства Казахстана "KazTag".

Как стало известно KazTag, масштабная зачистка от грабителей, погромщиков и зачинщиков беспорядков начнется в Алматы утром 6 января.

По состоянию на поздний вечер 5 января силовики приступают к активной фазе операции. Местных жителей предупредили через громкоговорители о необходимости покинуть улицы.

Как писала "Страна", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки учинили бандиты и настоящие террористы, которые бесчинствуют в Алматы и других городах. Погромщики захватывают здания и инфраструктуру и, самое главное, помещения, где находится стрелковое оружие.

Токаев призвал ОДКБ помочь Казахстану выйти из кризиса. И Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в охваченный беспорядками Казахстан миротворческий контингент.