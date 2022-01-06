В среду, 5 января, на фоне массовых беспорядков в Казахстане резко упал курс биткоина. Цена криптовалюты снизилась до 44,5 тысяч долларов.

Об этом свидетельствует информация на портале Coindesk.

Примечательно, что еще днем биткоин стоил 46,99 тысяч долларов, но затем его цена начала снижаться и стоимость криптовалюты достигла 44,15 тысяч долларов.

Стоит отметить, что именно Казахстан занимает второе место (на первом находятся США) по количеству мировых мощностей по добыче криптовалют. В стране сосредоточено примерно 18% объемов майнинга.

Напомним, в Казахстане акции протеста начались еще 2 января. Однако со временем они из митингов против повышения цен на газ переросли в политические акции протеста, которые не остановила даже отставка правительства. Затем страну охватили массовые беспорядки и во всех регионах ввели чрезвычайное положение.

Также сообщалось, что совет коллективной безопасности ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности во главе с РФ) решил направить в Казахстан миротворцев.

За тем как развиваются события в Казахстане "Страна" следит в обновляемом материале.