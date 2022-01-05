Сегодня вечером, 5 января, в Алматы, где акции протестов переросли в массовые беспорядки и мародерство, "протестующие" грабят магазины. Однако после ввода в город правительственных войск они ударились в бегство.

Соответствующие видео выкладывают в сеть очевидцы событий.

На одном из роликов видно, как один мужчина стреляет из автомата, в то время как второй складывает награбленное в багажник автомобиля.

На кадрах второго видео толпа людей бежит после ввода правительственных войск в город.

Напомним, сегодня протестующие в Алматы захватили здание Комитета нацбезопасности и разобрали оттуда оружие. Ранее они захватили аэропорт, но силовикам удалось вернуть его под контроль властей ценой жизни двоих правоохранителей. После этого в город вошли правительственные войска и началась спецоперация.

Между тем, во время беспорядков в Казахстане уже пострадали сотни сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии и как минимум восемь погибли.

За тем как развиваются события в Казахстане после того, как 2 января там начались митинги из-за повышения цен, "Страна" следит в обновляемом материале.